Важный игрок «Реала» пропустит «эль класико»

Во вторник вечером «Реал» порадовал своих болельщиков волевой победой над дортмундской «Боруссией в Лиге чемпионов. После первого тайма мадридцы проигрывали 0:2, но в итоге они победили 5:2.

Неприятным моментом для «Реала» стала травма нападающего Родриго. Бразилец почувствовал боль и был заменён по ходу второго тайма. В четверг Родриго пройдёт МРТ, чтобы определить точную степень травмы подколенного сухожилия и сроки восстановления. Но ясно, что «эль класико» Родриго пропустит. Об этом рассказывает El Partidazo de COPE.

Матч Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной» пройдёт в субботу, 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.