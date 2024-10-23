Анри предупредил Мбаппе насчёт «Реала»

Экс-форвард сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри дал комментарий по карьере соотечественника Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

«Очень часто футболистам требуется время, чтобы адаптироваться в новом клубе. Но, если ты надеваешь форму «Реала», у тебя нет этого времени», - передает слова легендарного француза Footmercato.

Мбаппе пополнил ряды мадридского гранда летом 2024 года. Килиан заключил с «королевским» клубом пятилетнее трудовое соглашение. В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 11 поединках «сливочных», в которых записал на свой счет семь забитых мячей и одну голевую передачу.