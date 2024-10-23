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Тренер «Реала» Анчелотти рассказал о потере Родриго

23 Октября 2024 • 09:44 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Родриго получил повреждение по ходу вчерашнего поединка Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Бразилец был заменен в концовке второго тайма. О травме подопечного высказался наставник «королевского» клуба Карло Анчелотти.

«У Родриго мышечное повреждение. Он сделал очень резкие рывок перед третьим голом. Очень жаль, но это футбол», - передает слова итальянского специалиста AS.

Из-за проблем со здоровьем Родриго рискует пропустить поединок против каталонской «Барселоны», который пройдет в грядущий уик-энд.

Напомним, что «Реал» победил «Боруссию» со счетом 5:2, уступая после первой половины встречи 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Родриго ещё теги
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