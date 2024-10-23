Эдуард Мор назвал фаворита матча «Реал» - «Барселона»

Бывший футболист столичного «Спартака», а ныне эксперт Эдуард Мор дал комментарий относительно предстоящего поединка между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» в 11-м туре чемпионата Испании.

«Барселона» хорошо начала сезон. Неожиданно для меня. Имея в распоряжении таких футболистов, как Мбаппе и Винисиус, «Реал» - фаворит этого матча», - поделился мнением эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится в ближайший уик-энд. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени. В преддверии «эль класико» подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в турнирной таблице, а команда Ханса-Дитера Флика является лидером.