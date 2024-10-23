Винисиус рассказал, в чём «Реал» должен стать лучше

Винисиус Жуниор отметился хет-триком и помог мадридскому «Реалу» сокрушить дортмундскую «Боруссию» (5:2).

Коллектив Карло Анчелотти не показал привычный для себя уровень в первом тайме, позволив «шмелям» повести со счётом 2:0. Во второй половине «сливочные» прибавили и забили пять раз, на что у гостей уже не нашлось ответа.

«Мы знаем, что нам нужно совершенствоваться, – высказывается Винисиус в послематчевой беседе с журналистами. – Мы должны играть так, как в сегодняшнем втором тайме, с самого начала каждого матча», – заявил герой встречи, который, как ожидается, уже в понедельник получит «Золотой мяч».