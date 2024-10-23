Родриго прокомментировал свою травму

Нападающий мадридского «Реала» Родриго высказался о травме, полученной в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (5:2).

23-летний футболист был заменён на 85-й минуте. По имеющимся данным, бразилец с высокой долей вероятности пропустит ближайший поединок против «Барселоны» из-за повреждения подколенного сухожилия.

«Спасибо за слова любви и поддержки! Завтра мне предстоит пройти тесты. Надеюсь, травма окажется не слишком серьёзной», – написал в социальных сетях Родриго после завершения матча с «Боруссией».

«Эль класико» состоится в субботу в 22:00 по московскому времени.