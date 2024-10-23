Васкес: «Антимадридистам не нравится, что мы так часто побеждаем»

Футболист мадридского «Реала» Лукас Васкес высказался о критике в адрес команды.

Гранд Ла Лиги провалил первый тайм матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», но смог в фирменной манере устроить камбэк – пять безответных голов во второй половине и итоговая крупная победа 5:2.

«Критика? Антимадридисты всегда нас ждут. Им не нравится, что мы так часто побеждаем, и это нормально», – заявил Васкес, ставший автором третьего гола «сливочных» в ворота «Боруссии».

В субботу «Реал» сыграет на своём поле против «Барселоны» в матче Ла Лиги. Начало «эль класико» запланировано на 22:00 по московскому времени.