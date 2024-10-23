Модрич оценил шансы Винисиуса на «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о шансах своего одноклубника Винисиуса Жуниора выиграть «Золотой мяч».

Бразилец, считающийся главным претендентом на приз, провёл невероятную игру в Лиге чемпионов за шесть дней до церемонии награждения: форвард «сливочных» оформил хет-трик в течение получаса и помог команде одержать волевую победу над дортмундской «Боруссией» (5:2).

«Винисиус определённо близок к получению «Золотого мяча». Посмотрите, как он играл в прошлом сезоне, как показывает себя в этом. Он точно заслуживает награду, особенно после сегодняшнего вечера», – приводит Madrid Zone слова Модрича, выигравшего «Золотой мяч» в 2018 году.