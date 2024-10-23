Родриго вряд ли успеет восстановиться к матчу «Реала» с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго, судя по всему, не поможет команде в «эль класико».

Во вторник коллектив Карло Анчелотти добыл волевую победу над дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов (5:2), но потерял Родриго – бразильца пришлось заменить на 85-й минуте. По сообщениям Onda Cero, 23-летний футболист повредил подколенное сухожилие, его участие в предстоящем поединке с «Барселоной» очень маловероятно.

«Реал» примет на своём поле «сине-гранатовых» 26 октября. «Барселона» лидирует в турнирной таблице перед очной битвой с 27 набранными очками, мадридский гранд имеет на три балла меньше и располагается на второй позиции.