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Родриго вряд ли успеет восстановиться к матчу «Реала» с «Барселоной»

23 Октября 2024 • 01:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
26.10 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Родриго, судя по всему, не поможет команде в «эль класико».

Во вторник коллектив Карло Анчелотти добыл волевую победу над дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов (5:2), но потерял Родриго – бразильца пришлось заменить на 85-й минуте. По сообщениям Onda Cero, 23-летний футболист повредил подколенное сухожилие, его участие в предстоящем поединке с «Барселоной» очень маловероятно.

«Реал» примет на своём поле «сине-гранатовых» 26 октября. «Барселона» лидирует в турнирной таблице перед очной битвой с 27 набранными очками, мадридский гранд имеет на три балла меньше и располагается на второй позиции.

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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