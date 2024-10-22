«Реал» потерял Родриго за четыре дня до матча с «Барселоной»

Футболист мадридского «Реала» Родриго получил травму в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Бразилец вышел в стартовом составе «сливочных», а на 85-й минуте был вынужденно заменён из-за дискомфорта. Степень серьёзности повреждения пока не выявлена, но при неблагоприятных раскладах форвард рискует пропустить предстоящую встречу с «Барселоной» в Ла Лиге. «Эль класико» состоится 26 октября на «Сантьяго Бернабеу».

После десяти туров чемпионата Испании «Реал» располагается на второй строчке с 24 набранными очками. «Барселона» – первая с 27 баллами.

В поединке с «Боруссией» команда Карло Анчелотти добилась крупной победы (5:2), уступая со счётом 0:2 до 60-й минуты.