«Реал Сосьедад»: «Наши двери всегда открыты для Карпина»

В пресс-службе «Реал Сосьедада» отреагировали на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина. Ранее тот признался, что общается с наставником баскского клуба Иманолем Альгуасилем и спортивным директором команд Роберто Олабе.

«Карпин — легенда нашего клуба, наши двери для него всегда открыты. Как он и сказал, он поддерживает связь со спортивным директором, с которым они играли вместе, но я не знаю, приглашал ли Роберто Олабе его в Сан-Себастьян», - делится с Metaratings пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате.

Напомним, что во время своей игровой карьеры Карпин играл за «Реал Сосьедад» с 1994 по 1996 и с 2002 по 2005 годы. В баскском клубе Валерий Георгиевич завершил свою игровую карьеру.