Звезда «Барселоны» Ямаль назвал своего кумира - это не Месси

17-летний талант каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о своем футбольном кумире. Вингер выделил бывшего нападающего «сине-гранатовых» Неймара.

«Кто был моим кумиром? Неймар. Месси был лучшим в мире, но мне очень нравилось, как играл Неймар», - передает слова испанского футболиста La Liga TV в соцсетях.

Напомним, что бразильский форвард выступал за каталонскую команду с 2013 по 2017 год. После этапа карьеры в «Барселоне» Неймар перебрался во французский «ПСЖ» за 222 млн евро. В настоящий момент 32-летний нападающий играет в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Хиляль».