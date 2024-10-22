Игрок «Барселоны» выступил против сравнений с Неймаром

«Не люблю сравнения с другими футболистами. Каждый из них вписал свое имя в историю, я хочу сделать так же. Неймар помог мне в карьере, я наблюдал за его выступлениями за «Барселону». Хочу добиться своего признания. Буду много работать, чтобы попасть в историю клуба», - передает слова полузащитника AS.