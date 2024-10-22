Игрок «Барселоны» выступил против сравнений с Неймаром

Бразильский вингер Рафинья, играющий за каталонскую «Барселону», ответил на сравнения с соотечественником Неймаром.
«Не люблю сравнения с другими футболистами. Каждый из них вписал свое имя в историю, я хочу сделать так же. Неймар помог мне в карьере, я наблюдал за его выступлениями за «Барселону». Хочу добиться своего признания. Буду много работать, чтобы попасть в историю клуба», - передает слова полузащитника AS.
Рафинья пополнил ряды каталонского клуба в 2022 году. Контракт бразильца с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2027-го. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
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