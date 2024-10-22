Звезда «Барселоны» Рафинья обвинил фанатов в неуважении

Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал о неуважении со стороны болельщиков, с которым он сталкивался по ходу летнего трансферного окна.

«Я видел, как люди выкладывали в социальных сетях изображение футболки с моим номером 11 и фамилией Нико Уильямса. Это было очень неуважительно. Понятно, что это была шутка, но в очень дурном вкусе. Нужно уважать футболистов», - сказал Рафинья журналистам.

В сезоне 2024/2025 Рафинья провёл 12 официальных матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и восемь результативных передач на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 60 миллионов евро.