​Канисарес прокомментировал очередной кризис в «Валенсии»

Испанская «Валенсия» продолжает валиться со страшной силой, после поражения от «Лас-Пальмаса» команда опустилась на последнее место в турнирной таблице испанского чемпионата. Положение вещей прокомментировал Сантьяго Канисарес - голкипер клуба в те славные времена, когда он играл в финале Лиги чемпионов.

- Петер Лим ни на что не способен и, к тому же, высокомерен. Уже пять лет он ничего не объясняет, не прилетает в Валенсию, ему всё равно. «Валенсия» растеряла весь свой престиж, надеюсь, что клуб сможет спастись. Это провальная пятилетка, особенно на фоне увольнения Матеу Алемани, - заявил Канисарес.