Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Карпин объяснил, почему Захаряну повезло с «Реал Сосьедадом»

22 Октября 2024 • 16:58 Комментировать

Рулевой сборной России Валерий Карпин высказался о «Реал Сосьедаде», где сейчас выступает атакующий полузащитник Арсен Захарян.

«Чем мне нравится «Реал Сосьедад». Не нынешний, а он всегда таким был. Это такой клуб… семейный, наверное. Там все хорошо общаются – никаких склок, никаких делёжек. И это всё от руководства идёт. Думаю, с этой точки зрения Арсену повезло. Повезло с клубом, а ещё и команда хорошая. Адаптироваться будет намного проще.

Я общаюсь с Роберто [c директором клуба], и он говорил, что всё идёт по плану. Они предполагали, что Захаряну будет тяжело адаптироваться после российского футбола. Они понимают, что нужно время. Они не ставят крест, как это часто бывает: купили, всё, давай играй, и если не забил, то берут другого. Они высоко ценят футбольные качества Захаряна», - сказал Карпин в программе Smol Talk на YouTube.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Валерий Карпин Арсен Захарян ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Анчелотти отреагировал на конфликт Беллингема с Винисиусом Из-за них «Спартак» проиграл без шансов: три худших игрока матча против «Краснодара» Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Радимов - об игроке «Спартака»: «С ним всё понятно, везите следующего» Титов высказался о крупном поражении «Спартака» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» установить рекорд МЛС по набранным очкам Кто подставил «Локомотив» в игре с «Химками» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико»
«Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 У Мбаппе проблемы с алкоголем Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было»
Спортивные новости
Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Октября
17:32 · Испания. Ла Лига
​Канисарес прокомментировал очередной кризис в «Валенсии»
16:58 · Испания. Ла Лига
Карпин объяснил, почему Захаряну повезло с «Реал Сосьедадом»
16:55 · Англия. Премьер-лига
Альварес и Леау возглавили антирейтинг подешевевших игроков из топовых лиг
16:13 · Испания. Ла Лига
Матч Ла Лиги «Барселона» - «Атлетико» хотят провести в США
15:55 · Испания. Ла Лига
Беллингем раздражён в «Реале» – названа причина
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» следит за звездой «Барселоны»
14:35 · Испания. Ла Лига
Кроос объяснил, почему не станет тренером
14:09 · Испания. Ла Лига
Кроос ответил, кто первым в «Реале» узнал о его решении завершить карьеру
13:57 · Испания. Ла Лига
Кроос рассказал, когда и как принял решение о завершении карьеры
13:43 · Испания. Ла Лига
В «Сельте» высказались о стажировке Мостового
12:44 · Испания. Ла Лига
Мбаппе дал совет Винисиусу во время матча «Реала»
11:45 · Испания. Ла Лига
Рюдигер решил, куда уйдёт из «Реала»
10:47 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Педри
10:38 · Италия. Серия А
Дибалу хочет подписать известный испанский клуб
10:02 · Испания. Ла Лига
Кроос высказался о переходе Мбаппе в «Реал»
09:07 · Германия. Бундеслига
Ольмо может не сыграть с «Баварией» - названа причина
08:42 · Испания. Ла Лига
Тебас оценил силы в суперматче «Реала» и «Барселоны»
08:34 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» Кроос назвал двух людей, которым боялся сказать о завершении карьеры
00:01 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» проиграла «Лас-Пальмасу» результативную битву главных неудачников 2
21 Октября
21:48 · Испания. Ла Лига
Шмурнов: Для «Барселоны» важнее не крупная победа, а возвращение Гави
20:50 · Испания. Ла Лига
Флик восхищён игрой Кубарси 1
20:27 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В Ла Лиге мне ни один клуб не откажет»
19:49 · Англия. Премьер-лига
Хаби Алонсо при назначении в «Манчестер Сити» попросит купить игрока «Барселоны» слухи
19:43 · Испания. Ла Лига
Месси выбрал новичка для «Интер Майами» - это игрок «Барселоны»
18:48 · Италия. Серия А
Хакеры атакуют: «Ювентус» «объявил» о трансфере игрока «Реала»
Все новости