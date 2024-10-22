Карпин объяснил, почему Захаряну повезло с «Реал Сосьедадом»

Рулевой сборной России Валерий Карпин высказался о «Реал Сосьедаде», где сейчас выступает атакующий полузащитник Арсен Захарян.

«Чем мне нравится «Реал Сосьедад». Не нынешний, а он всегда таким был. Это такой клуб… семейный, наверное. Там все хорошо общаются – никаких склок, никаких делёжек. И это всё от руководства идёт. Думаю, с этой точки зрения Арсену повезло. Повезло с клубом, а ещё и команда хорошая. Адаптироваться будет намного проще.

Я общаюсь с Роберто [c директором клуба], и он говорил, что всё идёт по плану. Они предполагали, что Захаряну будет тяжело адаптироваться после российского футбола. Они понимают, что нужно время. Они не ставят крест, как это часто бывает: купили, всё, давай играй, и если не забил, то берут другого. Они высоко ценят футбольные качества Захаряна», - сказал Карпин в программе Smol Talk на YouTube.