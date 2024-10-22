Матч Ла Лиги «Барселона» - «Атлетико» хотят провести в США

Ближе к концу года в чемпионате Испании пройдёт матч между «Барселоной» и «Атлетико». Точная дата ещё не известна, но базовым днём этой игры является 22 декабря. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на MailSport, Ла Лига запрашивает разрешение у Королевской испанской федерации футбола на проведение матча «Барселона» - «Атлетико» в Майами (США).

На текущий момент, после десяти сыгранных туров, «Барселона» располагается на первой позиции в турнирной таблице испанского чемпионата с 27 зачётными баллами в кармане. Мадридский «Атлетико» идёт в Ла Лиге третьим с 20 очками в активе.