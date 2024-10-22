Беллингем раздражён в «Реале» – названа причина

Полузащитник Джуд Беллингем недоволен своей формой в «Реале». Полузащитник чувствует, что его оттесняет и затмевает Килиан Мбаппе, перебравшийся в мадридскую команду в летнее трансферное окно. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на издание Marca.

В то же время отмечается, что Беллингема раздражает его статистика – англичанин в этом сезоне ещё не забил ни одного гола.

В сезоне 2024/2025 Джуд Беллингем поучаствовал в девяти матчах «Реала». Полузащитник отметился лишь двумя голевыми передачами на партнёров.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.