Кроос объяснил, почему не станет тренером

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос ответил на вопросы о возможной работе тренером.

- Планируете ли вы заняться тренерской деятельностью?

- Нет, я не собираюсь быть тренером.

- Вы даже не рассматриваете это?

- Нет.

- А если Анчелотти попросит вас присоединиться к нему в штабе «Реале», потому что его сын, Давиде Анчелотти, может начать самостоятельную карьеру?

- Нет, это невозможно. Анчелотти знает, почему я завершил карьеру. Важная часть этого – количество поездок, отелей и так далее. Я завершил карьеру не из-за матчей. Если бы нужно было просто играть в футбол, то я не знаю, сколько ещё мог бы играть. Карло знает, что нет смысла даже спрашивать меня об этом. Как тренер, ты отвечаешь за всех, ты приходишь первым, а уходишь последним, и ты тоже постоянно ездишь с командой. Мне нравится работа в академии, - слова Крооса приводит The Athletic.