Кроос ответил, кто первым в «Реале» узнал о его решении завершить карьеру

Полузащитник Тони Кроос завершил карьеру после сезона 2023/2024. Немец ответил на вопрос, кто в «Реале» первым узнал о его решении уйти из футбола.

«Первым был тренер, учитывая наши отношения. Анчелотти был моим первым тренером в «Реале», когда я пришёл в 2014 году. Он заслуживал того, чтобы узнать первым. В тот же день я позвонил Флорентино Пересу [президенту клуба] и Хосе Анхелю Санчесу [генеральному директору клуба], а затем коллегам, с которыми играл долго.

Команде я объявил примерно за три дня до официального объявления. Они держали это в тайне, что меня очень порадовало. Сложно не допустить утечки информации, и для меня это было важно, потому что речь шла о моей карьере», - цитирует Крооса The Athletic.