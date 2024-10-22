Кроос рассказал, когда и как принял решение о завершении карьеры

Бывший игрок «Реала» Тони Кроос дал комментарий по поводу своего решения завершить карьеру после Евро-2024.

«Решение я принял вместе с женой. Сначала мы сказали об этом нашим детям. Жена – почти единственный человек, к кому я прислушиваюсь. Она знает меня так хорошо, что всегда может меня понять. Это было совместно решение. Мы приняли его незадолго до мая, может, в конце марта или в начале апреля. Я колебался три или четыре месяца, но когда я принимаю какое-то решение, то это уже всё. Мы сообщили детям, чтобы они не узнали об этом через прессу или в школе. Потом я сообщил близким, которых не так много», - цитирует Крооса The Athletic.

Отметим, что Тони Кроос завершил карьеру в 34 года.