В «Сельте» высказались о стажировке Мостового

«На данный момент мы не ожидаем, что Мостовой будет проходить стажировку в «Сельте». Возможно ли это в будущем? Никогда не знаешь, что может произойти», - рассказали журналисту «Спорт-Экспресса» в пресс-службе коллектива из Виго.