В «Сельте» высказались о стажировке Мостового

В испанской «Сельте» ответили на вопрос о возможной стажировке в клубе бывшего футболиста команды Александра Мостового.
«На данный момент мы не ожидаем, что Мостовой будет проходить стажировку в «Сельте». Возможно ли это в будущем? Никогда не знаешь, что может произойти», - рассказали журналисту «Спорт-Экспресса» в пресс-службе коллектива из Виго.
Ранее стало известно, что московский «Спартак» отменил стажировку Мостового.
Александр в бытность футболистом защищал цвета «Сельты» с 1996 по 2004 год. В составе сборной России Мостовой сыграл 50 поединков и отметился десятью забитыми мячами.
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