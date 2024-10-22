Мбаппе дал совет Винисиусу во время матча «Реала»

Звездный новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе дал совет своему одноклубнику Винисиусу Жуниору по ходу поединка против «Сельти» в рамках десятого тура чемпионата Испании. Об этом рапортует RMC Sport.

«Тебе нужно бить, нельзя замедляться. Если будешь медлить, то не сможешь завершить атаку. Надо бить», - сказал француз своему одноклубнику.

Напомним, что поединок завершился победой «королевского» клуба со счетом 2:1. По голу себе в актив записали Винисиус и Мбаппе.

После десяти туров чемпионата Испании «Реал» набрал 24 балла и занимает второе место в таблице. «Сливочные» отстают от лидирующей «Барселоны» на три очка.