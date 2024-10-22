Рюдигер решил, куда уйдёт из «Реала»

Центральный защитник сборной Германии и мадридского «Реала» Антонио Рюдигер решил, где продолжит карьеру после ухода из «королевского» клуба.

Как сообщает Relevo, немецкий футболист собирается уехать в чемпионат Саудовской Аравии. Рюдигер под занавес карьеры хочет получить крупный контракт, который ему могут предложить на Ближнем Востоке.

Антонио планирует до конца выполнить условия сотрудничества со «сливочными», после чего покинет клуб. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2026 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Рюдигер провел десять поединков, не отметившись результативными действиями.