«Барселона» приняла решение по Педри

Руководство каталонской «Барселоны» заинтересовано в пролонгации сотрудничества с 21-летним центральным полузащитником Педри.

Согласно информации портала Todofichajes, «сине-гранатовые» планируют предложить игроку новый долгосрочный трудовой договор. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Педри провел десять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

По итогам девяти туров Ла Лиги «Барселона» с 24 очками занимает первое место в таблице.