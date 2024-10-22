Кроос высказался о переходе Мбаппе в «Реал»

«Его приход в «Реал» никак не повлиял бы на мое решение об уходе. Я знал, что Килиан будет в клубе, рад, что он наконец-то приехал. Этот футболист поможет команде. Это могло произойти еще две недели назад, но теперь он точно здесь. Но его трансфер никак не мог повлиять на мой выбор», - передает слова немца газета Marca.