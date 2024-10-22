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Кроос высказался о переходе Мбаппе в «Реал»

22 Октября 2024 • 10:02 Комментировать

Экс-футболист сборной Германии и «Реала» Тони Кроос поделился мнением о переходе в мадридский гранд французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Его приход в «Реал» никак не повлиял бы на мое решение об уходе. Я знал, что Килиан будет в клубе, рад, что он наконец-то приехал. Этот футболист поможет команде. Это могло произойти еще две недели назад, но теперь он точно здесь. Но его трансфер никак не мог повлиять на мой выбор», - передает слова немца газета Marca.

Мбаппе пополнил ряды «королевского» клуба минувшим летом. Он перешел из «ПСЖ» на правах свободного агента и подписал пятилетнее трудовое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Килиан Мбаппе ещё теги
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