Тебас оценил силы в суперматче «Реала» и «Барселоны»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о грядущем поединке между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» в рамках 11-го тура чемпионата Испании.
«В нынешней ситуации у «Барсы» есть все шансы на победу. «Реалу» сейчас победы даются с большим трудом. Тем интереснее будет матч, в котором может выиграть любой. Лично мне кажется, что каталонцы сейчас на подъеме. Не исключаю, что из-за этого они кажутся фаворитами «эль класико», - передает слова руководителя газета Marca.
Матч «Реала» и «Барселоны» состоится на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» в субботу, 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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