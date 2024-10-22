Тебас оценил силы в суперматче «Реала» и «Барселоны»

«В нынешней ситуации у «Барсы» есть все шансы на победу. «Реалу» сейчас победы даются с большим трудом. Тем интереснее будет матч, в котором может выиграть любой. Лично мне кажется, что каталонцы сейчас на подъеме. Не исключаю, что из-за этого они кажутся фаворитами «эль класико», - передает слова руководителя газета Marca.