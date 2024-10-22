Экс-игрок «Реала» Кроос назвал двух людей, которым боялся сказать о завершении карьеры

Экс-футболист сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал о своем решении завершить карьеру после чемпионата Европы – 2024.

«Самым тяжелым моментом было сказать Карло Анчелотти и моему сыну, что я заканчиваю. Мне было невероятно трудно решиться», - передает слова бывшего полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что кроме «Реала» Тони отметился выступлениями за леверкузенский «Байер» и мюнхенскую «Баварию». Он является шестикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА.

За национальную команду Германии Кроос провел 113 поединков. Вместе с «бундестим» он стал чемпионом мира в 2014 году.