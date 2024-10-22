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«Валенсия» проиграл «Лас-Пальмасу» результативную битву главных неудачников

22 Октября 2024 • 00:01 Комментировать (1)
Валенсия
2:3
Лас-Пальмас
окончен

В последнем матче 10-го тура Ла Лиги бились главные аутсайдеры, «Валенсия» и «Лас-Пальмас». Обилие стыков, фолов и карточек ждало болельщиков, но игроки не забывали наносить и результативные удары по воротам.

Хозяева повели с пенальти - Пепелу пробил в правый верхний угол, вратарь направление удара угадал, но дотянуться до мяча не смог - 1:0. Уго Дуро справа прорвался в штрафную площадь и пробил в дальний угол, голкипер ногами отбил мяч. В конце тайма Аднан Янузай справа с линии штрафной площади пробил в дальний угол, кипер в падении отбил мяч на Алекса Муньоса, который на добивании попал в угол - 1:1. Хосе Кампанья откликнулся на заброс справа в штрафную площадь и на развороте сделал пас в центр, а Фабио Силва с 12 метров переиграл вратаря - 1:2. На 69-й минуте потасовка на поле - сбили Пепелу, к нему подскочил Кирьян Родригес, Пепелу ударил по лицу капитана «Лас-Пальмаса» и получил красную карточку. Ближе к концу игры Оливер Макбарни слева выкатил мяч в центр на Альберто Молейро, который с 12 метров без помех пробил под перекладину - 1:3. На 90-й минуте после подачи слева Сесар Таррега головой направил мяч в левый угол ворот - 2:3.

«Валенсия» все же проиграла и делит последнее место с сегодняшним противником.

Протокол игры

 
Валенсия2:3Лас-Пальмас
(1:0) Пепелу14'  
  43'Муньос Алекс (1:1)
  53'Силва Фабио (1:2)
  84'Молейро Альберто (1:3)
(2:3) Таррега Сесар90'  
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри 75' (Фулкье Димитри ( 75') Таррега СесарМоскера КристианАбахас Родриго  30' 66' (Гайя Хосе ( 66') Каньос Серхи 55' (Алмейда Андре IV ( 55') Пепелу  8'  69'Барренечеа Энцо  37' 55' (Ногуэроль Диего Лопес ( 55') Риоха Луис  8'Гомес Даниэль 75' (Герра Хавьер ( 75') Дуро Уго
Запасные: Димитриевски СтолеКофрие МаксимилианоПерес ФранГасиоровски ЯрекХауме ДоменекВалера ХерманГильямон Уго
Силлессен ЯсперРосада Виктор  29' 74' (Бенито Рамирес ( 74') Суарес Алехандро  77'Маккенна СкоттМуньос Алекс 73' (Херцог Хуанма ( 73') Янузай Аднан 66' (Макбарни Оливер ( 66') Эссугу Дариу  23'Кампанья Хосе  12' 59' (Муньос Хави ( 59'  82') Родригес Кирьян  69'Молейро Альберто  90'Силва Фабио  7' 65' (Кардона Марк ( 65'  69')
Запасные: Фустер МануэльЛуаодис ЭнзоПехиньо ФрансискоМармоль МикаГонсалес ФабиоМата ХаймеХоркаш Динко
21 октября. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Лас-Пальмас

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Комментарии (1) Все комментарии
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Asour
22 Октября 2024 в 00:06
ох, Валенсия, как так можно было свалиться, печально
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