«Валенсия» проиграл «Лас-Пальмасу» результативную битву главных неудачников

В последнем матче 10-го тура Ла Лиги бились главные аутсайдеры, «Валенсия» и «Лас-Пальмас». Обилие стыков, фолов и карточек ждало болельщиков, но игроки не забывали наносить и результативные удары по воротам.

Хозяева повели с пенальти - Пепелу пробил в правый верхний угол, вратарь направление удара угадал, но дотянуться до мяча не смог - 1:0. Уго Дуро справа прорвался в штрафную площадь и пробил в дальний угол, голкипер ногами отбил мяч. В конце тайма Аднан Янузай справа с линии штрафной площади пробил в дальний угол, кипер в падении отбил мяч на Алекса Муньоса, который на добивании попал в угол - 1:1. Хосе Кампанья откликнулся на заброс справа в штрафную площадь и на развороте сделал пас в центр, а Фабио Силва с 12 метров переиграл вратаря - 1:2. На 69-й минуте потасовка на поле - сбили Пепелу, к нему подскочил Кирьян Родригес, Пепелу ударил по лицу капитана «Лас-Пальмаса» и получил красную карточку. Ближе к концу игры Оливер Макбарни слева выкатил мяч в центр на Альберто Молейро, который с 12 метров без помех пробил под перекладину - 1:3. На 90-й минуте после подачи слева Сесар Таррега головой направил мяч в левый угол ворот - 2:3.

«Валенсия» все же проиграла и делит последнее место с сегодняшним противником.

Протокол игры