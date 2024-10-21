Шмурнов: Для «Барселоны» важнее не крупная победа, а возвращение Гави

Футбольный комментатор Александр Шмурнов поделился комментарием после разгромной победы «Барселоны» над «Севильей» (5:1) в десятом туре Ла Лиги.

— Для «Барсы», по-моему, важнее не крупная победа, не подвиги Роберта и даже не шесть воспитанников в старте. А первое после Евро появление на поле Гави. Даст бог, новые травмы его минуют, как и всю «Барсу», — написал Шмурнов в своем телеграм-канале.

После десяти сыгранных туров «Барселона» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 27 очков.

В среду, 23 октября, каталонский коллектив примет на своем поле «Баварию» в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.