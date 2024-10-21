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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик восхищён игрой Кубарси

21 Октября 2024 • 20:50 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
26.10 22:00

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре своих центральных защитников.

— Невероятно, что делает Кубарси в его возрасте. Иньиго тоже хорошо приспособился и показывает отличную игру, — приводит слова Флика Barca Universal.

В текущем сезоне 17-летний Кубарси появился на поле в 12 матчах во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

На счету 33-летнего Мартинеса 11 выходов на поле, один забитый мяч и один ассист.

После десяти туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своей копилке 27 набранных очков.

23 октября «Барселона» примет «Баварию» в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.

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