Флик восхищён игрой Кубарси

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре своих центральных защитников.
— Невероятно, что делает Кубарси в его возрасте. Иньиго тоже хорошо приспособился и показывает отличную игру, — приводит слова Флика Barca Universal.
В текущем сезоне 17-летний Кубарси появился на поле в 12 матчах во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.
На счету 33-летнего Мартинеса 11 выходов на поле, один забитый мяч и один ассист.
После десяти туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в своей копилке 27 набранных очков.
23 октября «Барселона» примет «Баварию» в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.
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