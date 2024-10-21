«Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону»

«Реал» работает над усилением своего состава. Как сообщает Fichajes, ссылаясь на программу Tiempo de Juego, мадридский гранд следит за вингером Нико Уильямсом из «Атлетика». «Сливочные» могут подписать звезду сборной Испании в 2025 году. Сделка может быть оформлена в случае отъезда из Мадрида одного из двух бразильцев в паре Винисиус Жуниор – Родриго.

Прошлым летом серьёзный интерес к Нико Уильямсу проявляла «Барселона». 22-летний футболист остаётся на радаре «сине-гранатовых», но «Реал», судя по новым данным, может «обокрасть» конкурента на рынке.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Нико Уильямса в 70 миллионов евро.