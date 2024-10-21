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Месси выбрал новичка для «Интер Майами» - это игрок «Барселоны»

21 Октября 2024 • 19:43 Комментировать

«Интер Майами» настроен и дальше усиливать свой состав качественными футболистами. Перебраться в клуб МЛС может атакующий полузащитник Ансу Фати, чей талант в «Барселоне» никак не может раскрыться из-за частых травм.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, в переходе Фати в «Интер Майами» заинтересован лично звёздный нападающий Лионель Месси. Аргентинец настаивает на том, чтобы Ансу приехал в клуб.

Действующий контракт Ансу Фати с «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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