Месси выбрал новичка для «Интер Майами» - это игрок «Барселоны»

«Интер Майами» настроен и дальше усиливать свой состав качественными футболистами. Перебраться в клуб МЛС может атакующий полузащитник Ансу Фати, чей талант в «Барселоне» никак не может раскрыться из-за частых травм.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, в переходе Фати в «Интер Майами» заинтересован лично звёздный нападающий Лионель Месси. Аргентинец настаивает на том, чтобы Ансу приехал в клуб.

Действующий контракт Ансу Фати с «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 15 миллионов евро.