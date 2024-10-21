Анчелотти извинился перед судьёй после матча

На выходных в чемпионате Испании проходил матч между «Сельтой» и «Реалом». Мадридская команда добилась гостевой победы со счётом 2:1. В середине первого тайма главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти получил от судьи жёлтую карточку за споры после эпизода с нарушением правил против Килиана Мбаппе.

После финального свистка Анчелотти извинился перед судьей за свою реакцию.

«Я был не прав. Я был не прав, без сомнения», - сказал Анчелотти арбитру. Слова приводит Marca, ссылаясь на видео от DAZN.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на три очка.