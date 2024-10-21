Клуб Ла Лиги готов пригласить Мостового

Александр Мостовой настроен начать тренерскую карьеру, и в обозримом будущем он должен пройти стажировку. Со стажировкой в «Спартаке» не срослось – московский клуб отказал Мостовому. А вот «Алавес» готов принять своего бывшего футболиста. Об этом рассказал Серхио Фернандес – спортивный директор испанского клуба.

«Мы готовы пригласить Александра Мостового на стажировку в наш клуб. Не будет проблемой, чтобы он приехал к нам, проанализировал методику тренировок нашей главной команды и академии», - цитирует Фернандеса «Спорт-Экспресс».

Александр Мостовой представлял «Алавес» на закате своей карьеры. За эту команду россиянин провёл всего лишь один матч.

«Алавес» на текущий момент располагается на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.