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Тренер «Севильи» высказался о разгроме 1:5 от «Барселоны»

21 Октября 2024 • 08:52 Комментировать

Наставник «Севильи» Хавьер Гарсия Пимьента дал комментарий после гостевого поединка против каталонской «Барселоны» в рамках десятого тура чемпионата Испании.

«Наша команда ехала на эту встречу с огромными надеждами. До пенальти все шло по нашему плану. Мы имели несколько хороших моментов в контратаках. После забитого мяча «Барса» нас полностью переиграла. К перерыву игра была сделана. На второй тайм «Севилья» выходила с задачей не пропустить много мячей, поскольку матч был закончен в первой половине», - передает слова специалиста газета Marca.

По итогам десяти туров «Севилья» занимает 13-е место в таблице Ла Лиги, а «сине-гранатовые» являются лидерами.

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Барселона Севилья Гарсия Пимьента ещё теги
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