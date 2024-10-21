Тренер «Севильи» высказался о разгроме 1:5 от «Барселоны»

«Наша команда ехала на эту встречу с огромными надеждами. До пенальти все шло по нашему плану. Мы имели несколько хороших моментов в контратаках. После забитого мяча «Барса» нас полностью переиграла. К перерыву игра была сделана. На второй тайм «Севилья» выходила с задачей не пропустить много мячей, поскольку матч был закончен в первой половине», - передает слова специалиста газета Marca.