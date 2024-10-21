«Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу

21-летний испанский хавбек Фермин Лопес может продлить сотрудничество с каталонской «Барселоной». Об этом рапортует журналист Николо Скира посредством своих социальных сетей.

Согласно данным источника, стороны обсуждают новый трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2029 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Лопеса в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фермин поучаствовал в четырех поединках и не отметился голевыми действиями.

В последнем матче «Барселона» разгромно обыграла «Севилью» со счетом 5:1. Подопечные Ханса-Дитера Флика продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании.