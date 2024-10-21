Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико»

Известный бразильский экс-футболист Ривалдо поделился прогнозом на матч мадридского «Реала» против «Барселоны».

Встреча «сливочных» с «сине-гранатовыми» состоится в Мадриде 26 октября. Каталонцы подходят к «эль класико» лидерами турнирной таблицы чемпионата – у них 27 набранных очков после десяти туров. Коллектив Карло Анчелотти отстаёт на три балла.

«Мой прогноз на «эль класико»? Я думаю, что «Барселона» победит со счётом 2:1», – заявил в интервью Sport Ривалдо, выступавший за «Барсу» с 1997 по 2002 год.

Поединок двух главных претендентов на чемпионский титул Ла Лиги стартует в 22:00 по московскому времени.