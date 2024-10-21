Ривалдо объяснил, почему при Флике Рафинья играет лучше, чем при Хави

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо оценил прогресс Рафиньи Диаса в нынешнем сезоне.

27-летний вингер отметился пятью забитыми голами и пятью ассистами в десяти матчах текущего розыгрыша Ла Лиги. В недавнем поединке с «Севильей» (5:1) бразилец стал автором одной результативной передачи.

«Я очень доволен Рафиньей в этом сезоне, он стал более уверенным в себе. При Хави ему этого не хватало – не было такого доверия, и он часто либо оставался на скамейке запасных, либо рано уходил на замену. Флик доверяет ему, поэтому всё стало проще.

Рафинья может пойти очень далеко. У него есть необходимые качества. Думаю, он сможет сделать что-то важное для клуба», – цитирует Barca Universal Ривалдо.