Симеоне преодолел отметку в 1000 очков с «Атлетико» в Ла Лиге

Мадридский «Атлетико» набрал более тысячи очков в Ла Лиге под руководством Диего Симеоне.

В воскресенье «матрасники» одолели в родных стенах «Леганес» в матче десятого тура благодаря голам Александра Сорлота, оформившего дубль, и Антуана Гризманна. Как отмечает журналист Педро Фульяна, в активе «Атлетико» теперь 1002 очка в чемпионате Испании за время работы Симеоне. Столичный коллектив выиграл 297 из 488 поединков, 111 раз сыграв вничью и потерпев 80 поражений.

Диего Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. Аргентинский специалист дважды приводил команду к чемпионству в Ла Лиге.