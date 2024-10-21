«Барселона» забила 33 гола после 10 туров Ла Лиги – третий показатель в 21 веке

«Барселона» Ханса-Дитера Флика – в тройке самых результативных команд Ла Лиги на старте сезона в современной истории.

Каталонский коллектив отправил в ворота «Севильи» пять мячей (5:1) и довёл количество голов в чемпионате до 33. По данным Opta, это третий показатель в Ла Лиге по прошествии десяти туров с начала текущего века. Только «Барселона» Хосепа Гвардиолы и мадридский «Реал» Зинедина Зидана забивали ещё больше на той же дистанции – по 34 гола.

«Сине-гранатовые» лидируют в турнирной таблице в 27 очками. Второе место занимает «Реал», набравший 24 балла. 26 октября команды сойдутся в очной битве на «Сантьяго Бернабеу».