​Парехо сыграл 500-й матч в Ла Лиге

В испанском чемпионате прошли матчи десятого тура, «Вильярреал» встречался дома с «Хетафе», повёл в счёте после первого тайма, но победу не удержал - 1:1. Для ветерана испанского футбола Дани Парехо этот матч стал юбилейным, пятисотым за всё время выступлений в высшей лиге испанского футбола.

Большую часть из них он провёл в составе «Валенсии» - 282. Ещё 149 матчей были сыграны за «Вильярреал», 64 в составе «Хетафе» и пять матчей - за мадридский «Реал». Парехо стал пятнадцатым игроком в истории испанского чемпионата, который добрался до столь высокого показателя.

Сейчас «Вильярреал» занимает четвёртое место в турнирной таблице.