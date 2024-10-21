​Кунде сыграл сотый матч за «Барселону»

В испанском чемпионате состоялись матчи десятого тура, лидер турнирной таблицы, «Барселона», подтвердила свои амбиции крупной победой над «Севильей» - 5:1. Для французского защитника каталонского клуба, Жюля Кунде, это был сотый матч в составе «Барселоны» с учётом всех турниров, в которых он выступал за клуб.

И, по иронии судьбы, это случилось в игре против команды, в составе которой Кунде выступал ранее, до перехода в свой нынешний клуб - в «Барселону» француз перебрался в 2022 году.

В следующем туре чемпионата каталонцам предстоит сыграть против мадридского «Реала», это будет в воскресенье, 27 октября.