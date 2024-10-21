Пенья: «Щесны очень поможет «Барселоне», я рад конкурировать с ним»

Голкипер «Барселоны» Иньяки Пенья высказался о Войцехе Щесны, своём конкуренте за место в основе.

34-летний поляк возобновил карьеру, чтобы помочь «Барселоне» справиться без травмированного Марка-Андре тер Штегена. Экс-вратарь «Ювентуса» мог дебютировать в воскресном поединке Ла Лиги с «Севильей» (5:1), однако рулевой Ханс-Дитер Флик предпочёл довериться Пенье.

«Щесны – очень приятный человек. У него большой опыт выступления в Лиге чемпионов, и он нам очень поможет. Я рад конкурировать с ним.

Очень благодарен тренеру. Надеюсь, что и дальше буду получать игровое время», – заявил испанец в интервью после победы.