Флик рассказал, почему не выпустил де Йонга

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик объяснил, почему оставил полузащитника Френки де Йонга на скамейке запасных.

Нидерландец залечил травму в начале месяца. Он появился на поле в двух предыдущих поединках «сине-гранатовых», однако воскресную встречу с «Севильей» (5:1) провёл на скамейке запасных.

«Френки ощутил незначительный дискомфорт перед игрой, но он не травмирован, с ним всё в порядке. Я мог выпустить его сегодня, но предпочёл ему Гави», – передаёт Barca Universal слова главного тренера каталонцев.

Напомним, что Френки де Йонг отсутствовал с апреля по сентябрь из-за травмы лодыжки.