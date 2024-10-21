Гави дал комментарий после возвращения на поле

Матч против «Севильи» стал для полузащитник «Барселоны» Гави первым с ноября прошлого года.

20-летний игрок вышел на замену в концовке встречи, завершившейся победой «сине-гранатовых» со счётом 5:1.

«Я восстанавливался шаг за шагом, это был долгий процесс. Постепенно я должен вернуться к своему игровому ритму. Больше всего я скучал по игре в футбол, ведь я занимаюсь этим всю жизнь. Очень рад вернуться и благодарен всем за тёплый приём. Давно мечтал об этом моменте. Чувствую себя счастливым», – заявил в беседе со СМИ испанец, отсутствовавший почти год из-за разрыва крестообразной связки.