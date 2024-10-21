Флик объяснил, почему не смотрит на поле, когда «Барселона» бьёт пенальти

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, почему не наблюдает за исполнением пенальти.

На 24-й минуте воскресного матча Ла Лиги против «Севильи» к одиннадцатиметровой отметке подошёл Роберт Левандовски – поляк нанёс точный удар и положил начало разгрому соперников (5:1).

«Почему я не смотрю на поле, когда мы бьём пенальти? Не знаю. Мы забили, когда я сделал это в первый раз. Теперь это вошло в привычку», – цитирует Barca Universal Флика, ответившего на вопрос с улыбкой на лице.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании после десяти туров с 27 набранными очками. 26 октября «сине-гранатовые» сыграют на выезде со своим главным преследователем – мадридским «Реалом», на счету которого 24 балла.