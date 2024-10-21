Педри – о возвращении Гави: «Я очень им горжусь»

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился радостью после возвращения на поле своего товарища по команде Гави.

20-летний футболист не играл почти год из-за разрыва крестообразной связки. В сегодняшнем матче Ла Лиги он вышел на замену на 83-й минуте, заняв место Педри.

«Я очень горжусь Гави, он усердно работал. Вы можете видеть, как его любят болельщики. Мы тоже его любим. Я рад за него, он это заслужил», – заявил в послематчевой беседе со СМИ Педри.

Поединок «Барселоны» с «Севильей» завершился победой коллектива Ханса-Дитера Флика со счётом 5:1.

Напомним, Гави травмировался в ноябре прошлого года во встрече отбора Евро-2024 за сборную Испании против Грузии.