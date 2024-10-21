Педри высказался о разгромной победе «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал очередную победу команды в Ла Лиге.

«Сине-гранатовые» разгромили в родных стенах «Севилью» со счётом 5:1. Дублями отметились Роберт Левандовски и Пабло Торре, ещё один мяч себе в актив записал Педри.

«Мы должны были победить сегодня, чтобы в лучшем состоянии подойти к следующему матчу Лиги чемпионов [против «Баварии»].

Тренер обратил внимание на то, что «Севилья» оставляет много свободного пространства у своей штрафной площади – я воспользовался этим и нанёс удар.

Впереди трудная неделя, но мы готовы», – поведал в послематчевом интервью Педри.

Встреча «Барселоны» с «Баварией» состоится 23 октября. Спустя три дня каталонцы сыграют на выезде против мадридского «Реала» в Ла Лиге.