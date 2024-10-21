Полузащитник «Барселоны» Торре забил два гола за шесть минут

Футболист «Барселоны» Пабло Торре дважды отличился вскоре после выхода на замену в матче против «Севильи».

21-летний хавбек вышел на поле на 76-й минуте, заменив Ламина Ямаля. Уже на 82-й минуте Торре отпраздновал забитый гол, а на 88-й оформил дубль, установив на табло итоговый результат (5:1).

До сегодняшнего дня в активе Пабло Торре было два забитых мяча в 18 поединках за «Барселону». Испанец пополнил ряды «сине-гранатовых» летом 2022 года, перебравшись из «Расинга». Прошлый сезон полузащитник провёл в «Жироне» на правах аренды.

Сегодняшняя победа позволила «Барселоне» сохранить лидерство в таблице и трёхочковый задел над мадридским «Реалом». 26 октября команды сыграют друг с другом.